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Yunak’da arpa hasadı başladı

KONYA HABERLERİ  | 22.06.2020 16:22 | Son Güncelleme

Konya’nın Yunak ilçesinde arpa tarlalarında ilk biçim yapılmaya başlandı.İlçede yaygın olarak yapılan tarım faaliyetlerinde 2020 yılı arpa hasadı biçerdöverlerin tarlaya girmesiyle başladı.

Yunak’da arpa hasadı başladı

Konya’nın Yunak ilçesinde arpa tarlalarında ilk biçim yapılmaya başlandı.
İlçede yaygın olarak yapılan tarım faaliyetlerinde 2020 yılı arpa hasadı biçerdöverlerin tarlaya girmesiyle başladı. Dekar bazında 350-400 kilogram verim elde edildiği öğrenildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Yunak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Yaz, ilçede yaklaşık 1 milyon 250 bin dekarlık alanda sulu ve kuru tarım yapıldığını belirterek, “İlçedeki tarım alanlarında ürün çeşitliliği, geniş tarım alanları ve ürün kalitesinden dolayı, tohumculuk firmalarının ilçeye olan ilgisi artıyor ve lisanslı depoculuk faaliyetleri yaygınlaşıyor. 2020 yılının çiftçilerimiz için bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Çiftçilerimizin haziran ayında dikkat etmeleri iki husus var; Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve lisanslı depoculuk başvuruları 30 Haziran tarihinde son buluyor. Çiftçilerimizin mağdur olmamaları adına bu sürelere dikkat etmeleri gerektiği hususunu tekrar hatırlatarak bereketli hasatlar dilerim" diye konuştu.
Çiftçi Bünyamin Gökoğlu ise, hasattan memnun olduklarını dile getirerek, "Geçen seneye göre daha iyi verim aldık. Allah bereket versin, biçtiğimiz arpayı kilogram fiyatı olan 1 lira 27 kuruştan sattık, herkese bereketli hasatlar dilerim" dedi.

Yunak’da arpa hasadı başladı

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