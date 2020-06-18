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Yunak’da okullar LGS’ye hazır

KONYA HABERLERİ  | 18.06.2020 10:25 | Son Güncelleme

Konya’nın Yunak ilçesinde, Liselere Giriş Sınavı (LGS) için tüm hazırlıklar tamamlandı.Yunak’da, 20 Haziran tarihinde yapılacak olan LGS için okullar hazırlandı, tedbirler alındı.

Yunak’da okullar LGS’ye hazır

Konya’nın Yunak ilçesinde, Liselere Giriş Sınavı (LGS) için tüm hazırlıklar tamamlandı.
Yunak’da, 20 Haziran tarihinde yapılacak olan LGS için okullar hazırlandı, tedbirler alındı. İlçede yaklaşık 500 öğrencinin gireceği sınav için okullar dezenfekte edilerek fiziki şartlar sağlanırken, sınava girecek öğrencilere sınav öncesi maske ve dezenfektan dağıtılacak. 13 okul, 39 salonda yapılacak olan sınavda 138 öğretmen ve 35 güvenlik görevlisi görev alacak. Ayrıca her bir okula rehber öğretmen görevlendirmesi yapılacak. Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan da sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

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Çalışkan Bozkır Eczanesi
Karatay
Poçan Eczanesi
Karatay
Aksoy Eczanesi
Selcuklu
Çumra Eczanesi
Selcuklu
İlhan Eczanesi
Selcuklu
Plaza Eczanesi
Selcuklu
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