YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Yunak’ta Atatürk ebediyete intikalinin 82’ici yıldönümünde anıldı

Yunak’ta Atatürk ebediyete intikalinin 82’ici yıldönümünde anıldı

KONYA HABERLERİ  | 10.11.2020 12:30 | Son Güncelleme

Konya’nın Yunak ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82.

Konya’nın Yunak ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yılında düzenlenen programla anıldı.
Atatürk’ün vefatının 82. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen program, Yunak Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Saat 09:05’te sirenlerin çalması ile iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi. Anıttaki program Yunak İMKB Yatılı Bölge Okulu toplantı salonunda devam etti. Anma programına, Yunak Kaymakamı Fatih Kurt, Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Piyade Yüzbaşı Adem Güneş, İlçe emniyet amiri Ufuk Başlık, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi! Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi!
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
1/

Konya Namaz Vakitleri 10 Kasım Salı

İmsak
05:55
Sabah
07:18
Öğle
12:39
İkindi
15:25
Akşam
17:50
Yatsı
19:08

Konya Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Salı

Bekaroğlu Eczanesi
Karatay
Çalışkan Bozkır Eczanesi
Karatay
Erol Can Eczanesi
Selcuklu
Esra Yavuz Eczanesi
Selcuklu
Nisan Eczanesi
Selcuklu
Sergül Eczanesi
Selcuklu
Sezer Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.