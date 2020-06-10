YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Yunak’ta çiftçilere ÇKS hatırlatması

Yunak’ta çiftçilere ÇKS hatırlatması

KONYA HABERLERİ  | 10.06.2020 10:40 | Son Güncelleme

Konya’nın Yunak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS) ile ilgili bildiri yayınlayarak çiftçilere hatırlatmada bulundu.Yunak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Ali Çomak yayınladığı bildiride, "2020 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi Kayıt Başvuruları 30 Haziran 2020 tarihinde bitecek olup, ÇKS başvurusu yapmamış olan çiftçilerimizin 30 Hazirana kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Yunak’ta çiftçilere ÇKS hatırlatması

Konya’nın Yunak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS) ile ilgili bildiri yayınlayarak çiftçilere hatırlatmada bulundu.
Yunak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Ali Çomak yayınladığı bildiride, "2020 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi Kayıt Başvuruları 30 Haziran 2020 tarihinde bitecek olup, ÇKS başvurusu yapmamış olan çiftçilerimizin 30 Hazirana kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir. Aksi halde ilgili mevzuat hükümleri gereğince 2020 üretim sezonuna ait tarımsal desteklemelerden faydalanamayacaklardır. Çiftçilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için 30 Haziran 2020 tarihine kadar bağlı bulundukları İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Vali atamaları Resmi Gazete'de

Vali atamaları Resmi Gazete'de

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim oldu

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim oldu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy oldu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy oldu

Vali Masatlı, Yalnızçamda Kış Turizmi Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında iki günübirlik tesis ve çocuk parkı inşaatını inceledi

Vali Masatlı, Yalnızçamda Kış Turizmi Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında iki günübirlik tesis ve çocuk parkı inşaatını inceledi

9 yıl önce kaymakamlık yaptığı ile vali olarak atandı

9 yıl önce kaymakamlık yaptığı ile vali olarak atandı

Konya Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:33
Sabah
05:20
Öğle
12:55
İkindi
16:47
Akşam
20:19
Yatsı
21:58

Konya Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Canbulat Eczanesi
Karatay
Taşkıran Eczanesi
Karatay
Çeşmeli Eczanesi
Selcuklu
Defne Eczanesi
Selcuklu
Dudu Eczanesi
Selcuklu
Gülyiğit Eczanesi
Selcuklu
Kulu Cihan Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Konya'da sokağa çıkan 3 yaşlı baygınlık geçirdi

Konya'da sokağa çıkan 3 yaşlı baygınlık geçirdi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.