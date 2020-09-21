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Yunak’ta yüz yüze eğitim dersleri başladı

KONYA HABERLERİ  | 21.09.2020 16:14 | Son Güncelleme

Konya’nın Yunak ilçesinde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ilk yüz yüze eğitim dersleri başladı.Mart ayında pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimler, tüm ülke genelinde olduğu gibi Yunak ilçesinde de okul öncesi ve birinci sınıflar için başladı.

Yunak’ta yüz yüze eğitim dersleri başladı

Konya’nın Yunak ilçesinde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ilk yüz yüze eğitim dersleri başladı.
Mart ayında pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimler, tüm ülke genelinde olduğu gibi Yunak ilçesinde de okul öncesi ve birinci sınıflar için başladı. Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yüz yüze eğitim öncesinde ilçe genelinde, okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Tüm okullara el dezenfekte üniteleri yerleştirildi. Okulların bahçeleri, giriş ve sınıf kapıları, kapı kolları, koridorlar, ortak kullanım alanları, sıra ve sandalyeler, tuvaletler başta olmak üzere ayrıntılı bir dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı.
Eğitim mekanlarının dışarıdan daha hijyen ve daha güvenli olduğunun altını çizen Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan; salgına karşı okullarda her türlü önlemin alındığını, sınıfların on kişiyi geçmeyecek şekilde ayarladığını, mesafe, maske ve hijyen konusunda tüm öğretmenlere seminer verildiğini ve velilerin gönül rahatlığıyla çocuklarını kendilerine teslim ettiklerini söyledi. İşcan, kısmen de olsa çocukların okulları şenlendirdiğini, bu durumdan kendilerinin de büyük bir heyecan ve haz duyduklarını belirterek, kendilerine güvenerek çocuklarını okula gönderen velilere teşekkür etti.

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