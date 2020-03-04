YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Yunan kara sularında geri itilen düzensiz göçmenleri Türk sahil güvenliği kurtardı

Yunan kara sularında geri itilen düzensiz göçmenleri Türk sahil güvenliği kurtardı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 04.03.2020 09:05 | Son Güncelleme

Yunan kara sularında geri itilen düzensiz göçmenleri Türk sahil güvenliği kurtardı

ÇANAKKALE (AA) - Deniz yoluyla Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşmak için yola çıkan düzensiz göçmenler, Yunan kara sularında geri itilince Türk sahil güvenliği unsurlarınca kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu mevkisi açıklarından dün sabah denize açılan bir grup düzensiz göçmen, Yunan kara sularına girince bu ülkenin sahil güvenliğine yakalandı.

Fırtına nedeniyle zorlanan göçmenler, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına doğru geri itildi.

Botta batma tehlikesi geçiren 49 Afganistan uyruklu, bunun üzerine Türk sahil güvenliğinden yardım talebinde bulundu.

Bulundukları bölgeden kurtarılan göçmenler, daha sonra Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılarBöyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar
Anahtar Kelimeler:
Ayvacık düzensiz göçmen Sahil Güvenlik

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Tuğgeneral Necati Gündüz: "Kütahya şehidine sahip çıkmıştır"

Tuğgeneral Necati Gündüz: "Kütahya şehidine sahip çıkmıştır"

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Çanakkale Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
06:13
Sabah
07:36
Öğle
13:31
İkindi
16:42
Akşam
19:16
Yatsı
20:34

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Merkez Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Betül Eczanesi
Kepez
Bayraktar Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Durmaz Eczanesi
Bayramic
Sağlık Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çan Cumhuriyet İlkokulunun büyük başarısı

Çan Cumhuriyet İlkokulunun büyük başarısı

Çan halısı halı tezgahlarında yerini alacak

Çan halısı halı tezgahlarında yerini alacak

Kuzey Ege'deki ada seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege'deki ada seferlerine fırtına engeli

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Sigarayı Bırakana Bu Kahvehanede Çay Bedava

Sigarayı Bırakana Bu Kahvehanede Çay Bedava

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.