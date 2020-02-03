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Yunan milletvekiline Türk bayraklı tepki

ADIYAMAN HABERLERİ  | 03.02.2020 15:40 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi, Türk Bayrağını yırtarak çirkin bir provokasyona imza atan Yunan milletvekiline tepki amacıyla esnafa ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.Adıyaman’da esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtarak Avrupa Parlamentosu’nda Türk Bayrağı yırtarak çirkin bir provokasyona imza atan Yunan Vekil Lagos’a anlamlı bir tepki gösteren Adıyaman Belediyesi, şehri bayrakla donattı.

Adıyaman Belediyesi, Türk Bayrağını yırtarak çirkin bir provokasyona imza atan Yunan milletvekiline tepki amacıyla esnafa ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.
Adıyaman’da esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtarak Avrupa Parlamentosu’nda Türk Bayrağı yırtarak çirkin bir provokasyona imza atan Yunan Vekil Lagos’a anlamlı bir tepki gösteren Adıyaman Belediyesi, şehri bayrakla donattı. Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ve Reşit Bilgin ile birim müdürleri katıldı. Şehir merkezindeki iş yerlerine tek tek girerek bayrak dağıtan belediye yetkilileri, 7’den 70’e tüm vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise Yunan milletvekiline sert tepki göstererek, "Avrupa Parlamentosu’nda şanlı bayrağımıza yapılan küstah ve çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bizim kutsallarımız olan bayrağımız hep dalgalanacak, ezanımız hiç susmayacak ve devletimiz inşallah ilelebet payidar kalacaktır” diye konuştu.
Vatandaşlar ise Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliği anlamlı bulduklarını söyleyerek, Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınadı ve dağıtılan bayrakları ev ve iş yerlerine astı.

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