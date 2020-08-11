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Yunan Sahil Güvenliği yine ölüme itti

MUĞLA HABERLERİ  | 11.08.2020 20:45 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında gece saatlerinde ikisi Türk biri Suriye uyruklu üç kişiyi silahla yaralayan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, bu defa 40 sığınmacıyı taşıyan lastik botun yakıtını boşaltarak ölüme terk etti.Edinilen bilgiye göre, saban saatlerinde bölgede devriye görevi yürüten Türk Sahil Güvenlik ekipleri Türk karasularında sürüklenen lastik bot tespit etti.

Yunan Sahil Güvenliği yine ölüme itti

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında gece saatlerinde ikisi Türk biri Suriye uyruklu üç kişiyi silahla yaralayan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, bu defa 40 sığınmacıyı taşıyan lastik botun yakıtını boşaltarak ölüme terk etti.
Edinilen bilgiye göre, saban saatlerinde bölgede devriye görevi yürüten Türk Sahil Güvenlik ekipleri Türk karasularında sürüklenen lastik bot tespit etti. Sahil Güvenlik ekipleri lastik bota yaklaştığında içinde 40 sığınmacı ile karşılaştı.
Sığınmacıların Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botun yakıtının boşaltılarak Türk karasularına itildiği ortaya çıktı. Marmaris limanına getirilen sığınmacılar buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yunan Sahil Güvenliği yine ölüme itti

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