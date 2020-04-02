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Yunan sahil güvenliğin Türk kara sularına bıraktığı 26 sığınmacı kurtarıldı

AYDIN HABERLERİ  | 02.04.2020 20:22 | Son Güncelleme

Yunan sahil güvenliğin Türk kara sularına bıraktığı 26 sığınmacı kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenliğince can salına bırakılan 26 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı açıklarında karadan ulaşımın olduğu bölgede bir grup sığınmacının mahsur kaldığı ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.

Ekipler, can salı içerisinde, aralarında çocukların da bulunduğu 10 Kongo, 8 Suriye, 6 Orta Afrika ve 2 Afganistan uyruklu 26 sığınmacıyı kurtardı.

Açıklamada, sığınmacıların ifadesinde 2 gün önce Yunanistan'ın Sisam Adası’na geçtiklerini, Yunan sahil güvenliği tarafından Ada'dan toplandıklarını, bir can salına bindirilerek denize bırakıldıklarını söyledikleri belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kurtarma Sahil Güvenlik sığınmacı

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