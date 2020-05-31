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Yunan sahil güvenliğince Türk kara sularına itildikleri iddia edilen sığınmacılar kurtarıldı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 31.05.2020 15:07 | Son Güncelleme

Yunan sahil güvenliğince Türk kara sularına itildikleri iddia edilen sığınmacılar kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlandıkları iddia edilen lastik bottaki 31 sığınmacı kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen grup, Ayvacık sahilinden denize açıldı.

Lastik botla ilerledikleri sırada Yunan sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen Afganistan, Kongo ve Gambiya uyruklu 31 kişinin, Türk kara sularına geri itildikleri öne sürüldü.

Sığınmacıların yardım talebi üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik "TCSG-6" Bot Komutanlığı unsurları, Müsellim Boğazı açıklarında kurtardığı kişileri karaya çıkardı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen aralarında kadın ve çocukların da olduğu yabancı uyruklulara yiyecek ve giysi yardımında bulunuldu.

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