YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Yunan yetkililer, göçmenlere yönelik suistimalleri bildiren STK'leri hedef aldı

Yunan yetkililer, göçmenlere yönelik suistimalleri bildiren STK'leri hedef aldı

22.07.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunan yetkililer, göçmenlere yönelik suistimalleri bildiren STK'leri hedef aldı

Yunan yetkililer, sınırlarda göçmenlere yönelik ihlalleri araştıran grupları yıldırmak için cezai soruşturmaları kullanmakla suçlandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden (HWR) yapılan açıklamada, Midilli adasındaki Yunan polisinin 19 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, dördü sivil toplum kuruluşları (STK) için çalışan 10 yabancı uyrukluya karşı ceza davası açılacağını duyurduğu bilgisine yer verildi.

Söz konusu davada, bu kişilerin, göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunan topraklarına girmesine yardım ettiklerini, casusluk yaptıklarını ve Yunan makamları tarafından yürütülen soruşturmaları zorlaştırdıklarını iddia ediliyor.

Yunan polisi, çalışanları hakkında soruşturma açılan STK'lerin isimlerini kamuoyuna açıklamazken, hükümet yanlısı medya organları, Ege Denizi'nde Yunanistan ile Türkiye arasındaki insan hareketini izleyen Ege Bot Raporu'na dikkat çekti. Ege Bot Raporu düzenli olarak, Yunan sınır görevlilerinin göçmenleri ve sığınmacıları deniz sınırlarında, bazı durumlarda şiddet kullanarak geri iterek iltica taleplerini engellediğini bildiriyor.

Açıklamada bu ceza davalarının daha büyük bir olayın parçası olduğu ve Eylül 2020'de Yunan polisinin, 33 yabancı uyruklu ve adı açıklanmayan dört STK üyesine karşı benzer bir ceza davası açacağını duyurduğu bilgisine de yer verildi.

Ayrıca Mart, Mayıs ve Eylül 2020'de Yunanistan'ın, sığınma ve göçmen konularında çalışan STK'lerin kaydı ve sertifikalandırılmasıyla ilgili kurallar getirmesinin bu grupların Yunanistan'da faaliyet gösterebilmeleri konusunda ciddi endişelere yol açtığı aktarıldı. Bu kurallar, üç Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü ve Avrupa Konseyi'nin STK Hukuku Uzman Konseyi ve İnsan Hakları Komiserliğinin müdahalelerine yol açmıştı.

- Yunanistan hükümeti iddiaları reddediyor

Yunanistan'a yönelik uluslararası eleştiriler, Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson da dahil olmak üzere artıyor.

Yunan Sahil Güvenlik personelinin bazen silahlı maskeli adamların eşliğinde, göçmenleri denizde terk ettiği, insanları Türk sularının yakınında başıboş bırakmadan önce Yunan adalarından veya diğer teknelerden zorla motorsuz sallara naklettiği birden çok olay, on yıldan fazla bir süredir aralarında HWR'nin de yer aldığı STK'ler, uluslararası organizasyonlar ve medya kuruluşları tarafından belgelendi.

Yunanistan hükümeti bu iddiaları reddediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştüKaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştü
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Kovid-19 nöbetindeki sağlık çalışanlarının buruk ama umutlu bayramıKovid-19 nöbetindeki sağlık çalışanlarının buruk ama umutlu bayramı
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan

Ankara Namaz Vakitleri 22 Temmuz Perşembe

İmsak
03:45
Sabah
05:31
Öğle
13:00
İkindi
16:55
Akşam
20:19
Yatsı
21:58

Ankara Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Perşembe

Alacaatlı Eczanesi
Cankaya
Aydınlar Eczanesi
Cankaya
Bensu Eczanesi
Cankaya
Can Ece Eczanesi
Cankaya
Devran Eczanesi
Cankaya
Duru Eczanesi
Cankaya
Erguvan Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayseri'de depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Kayseri'de depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Kars'ta hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı

Kars'ta hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı

Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.