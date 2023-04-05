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Yunan yüzücüler Dünya Şampiyonası öncesi Erzurum'da güç depoluyor

05.04.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Yüzme Milli Takımı, kamp yapmak için üçüncü kez geldiği Erzurum'da Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olan Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, dört mevsim dünyanın farklı ülkelerinden takımları ağırlamayı sürdürüyor.

Her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti misafir eden kentteki olimpik havuz, yabancı birçok kulüp ve milli takımın antrenman yapmasına imkan sağlıyor.

Erzurum'un yüksek irtifasından dolayı üçüncü kez kente gelen Yunanistan Yüzme Milli Takımı, 12 sporcuyla Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarına devam ediyor.

Japonya'da 14-30 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan organizasyon öncesi güç depolayan Yunan yüzücüler, şampiyonada madalya kazanmayı hedefliyor.

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Yunanistan Yüzme Milli Takımı Antrenörü Spiros Gianniotis, AA muhabirine, Erzurum'a kendisinin ikinci, takımın ise üçüncü kez geldiğini söyledi.

Erzurum'u yüksek irtifadan dolayı tercih ettiklerini belirten Gianniotis, "Yüksek irtifa yüzmemizi, kondisyonumuzu güçlü hale getiriyor. Dünya Şampiyonası'na katılacağız. Sporcularımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Onları kürsüde görebileceğimize inanıyorum. Hedefimiz madalyalar kazanmak." ifadelerini kullandı.

Sporcularının yüksek irtifadan dolayı performansının arttığını anlatan Gianniotis, Erzurum'da daha önce yaptıkları kampın ardından Avrupa'da katıldıkları yarışmalarda madalya kazandıklarını aktardı.

Gianniotis, Erzurum'a gelecek yıl da gelmeyi düşündüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Daha önce burada kamp yaptıktan sonra Avrupa'daki organizasyonlarda madalya kazandık. Burada kalmamızın etkisi bu. Bu atmosferde dağda konaklayıp dağ havası solumak, burada yüzmek bizi gerçekten çok sıkı çalıştırıyor. Buraya geldikten sonra sporcuların kendilerini geliştirdiklerine inanıyorum, gelişimlerini görüyoruz. Şampiyonada madalya almak istiyoruz."

Milli sporcu Kristian Gkolomeev ise Dünya Şampiyonası'nda öncelikli olarak finalde yüzmeyi hedeflediğini belirterek, "Kendimi finalde görmeyi çok istiyorum. Takım halinde de finalde mücadele edebileceğimizi düşünüyoruz. Finale kalacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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