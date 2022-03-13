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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü

13.03.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü

İSTANBUL (AA) - Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, çalışma ziyareti kapsamında geldiği İstanbul’da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulünün ardından Beyoğlu'nda bulunan Yunanistan Başkonsolosluğuna geçerek burada Bartholomeos ile bir araya geldi. Basına kısa bir görüntü veren ikili yaklaşık 45 dakika süren baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Miçotakis görüşmesinin ardından Yunanistan’a dönmek için Atatürk havalimanına hareket etti.

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