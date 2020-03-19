YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Yunanistan sığınmacılara yine gaz bombalarıyla saldırdı

Yunanistan sığınmacılara yine gaz bombalarıyla saldırdı

EDİRNE HABERLERİ  | 19.03.2020 20:20 | Son Güncelleme

Yunanistan sığınmacılara yine gaz bombalarıyla saldırdı

EDİRNE (AA) - Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan yine gaz bombalarıyla saldırdı.

Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacıların beklediği alana ve tampon bölgeye Yunanistan sınır güçleri yoğun biber ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti.

Aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu yüzlerce sığınmacı gazdan etkilendi, fenalaşanlar oldu.

Feryatlar içinde çocukları kucağında ağlayan anne ve babalar sahra hastanesine geldi.

Burada ilk müdahaleleri yapılanlardan pek çoğu devlet hastanesine sevk edildi.

Yunanistan sınır güçlerinin müdahalesi sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandıŞehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
göçmen Sınır Yunan

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Hisarcıklı esnaftan Korona virüs tedbirleri

Hisarcıklı esnaftan Korona virüs tedbirleri

Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua

Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua

Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı’ndaki yurtlarda özel dezenfeksiyon

Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı’ndaki yurtlarda özel dezenfeksiyon

Gece saatlerinde sokakları köpükleyerek yıkadılar

Gece saatlerinde sokakları köpükleyerek yıkadılar

Edirne Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:46
Sabah
07:12
Öğle
13:27
İkindi
16:50
Akşam
19:31
Yatsı
20:52

Edirne Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Aytaç Eczanesi
Merkez
Berkay Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Murat Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yunanistan polisi sığınmacılara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti

Yunanistan polisi sığınmacılara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti

Yunanistan sığınmacıların umuduna "ateş" ediyor

Yunanistan sığınmacıların umuduna "ateş" ediyor

Edirne Valiliğinden CHP'li Gaytancıoğlu'nun sığınmacılara yönelik açıklamasına yanıt:

Edirne Valiliğinden CHP'li Gaytancıoğlu'nun sığınmacılara yönelik açıklamasına yanıt:

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Sınırınıza istediğiniz tadar tel örgü örün bu insanları durduramazsınız"

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Sınırınıza istediğiniz tadar tel örgü örün bu insanları durduramazsınız"

Evine döndü, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Evine döndü, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.