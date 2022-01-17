Yunanistan sınırında yakalanan 2 MLKP şüphelisi gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 terör örgütü MLKP şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede operasyon düzenledi.

Operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a girmeye çalışan MLKP şüphelileri V.U. ve Ö.U. yakalandı.

Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



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