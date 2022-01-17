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Yunanistan sınırında yakalanan 2 MLKP şüphelisi gözaltına alındı

17.01.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan sınırında yakalanan 2 MLKP şüphelisi gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 terör örgütü MLKP şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede operasyon düzenledi.

Operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a girmeye çalışan MLKP şüphelileri V.U. ve Ö.U. yakalandı.

Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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