Yunanistan sınırında yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 4 kişi tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından dün Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan FETÖ şüphelileri M.T, Z.Y, Y.T. ve L.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesine getirilen 4 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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