YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ sanığı emekli tuğgeneralin yargılanmasına devam edildi

Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ sanığı emekli tuğgeneralin yargılanmasına devam edildi

28.09.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ sanığı emekli tuğgeneralin yargılanmasına devam edildi

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Cankıymaz ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Muhammed Karaca, sanığın dijital materyallerine ilişkin raporun dava dosyasına geldiğini bildirdi.

Gelen evraka karşı beyanda bulunmak için söz alan Cankıymaz, örgütün mahrem imamları ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiğine dair tespiti kabul etmediğini söyledi.

Kendisini aradığı belirlenen kişileri tanımadığını öne süren Cankıymaz, 13 ay cezaevinde kaldığını 6 aydır da ev hapsinde olduğunu belirterek, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Sanık avukatı da müvekkilinin sağlık sorunları yaşadığını hastaneye rahat gidebilmek için "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbirinin "haftada bir kez kollukta imza atma" şeklinde değiştirilmesini istedi.

Savcının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartlarının devamına hükmederek, duruşmayı 21 Aralık'a erteledi.

- Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Nuri Cankıymaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, 25 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalanmıştı.

İşlemlerin ardından Ankara'ya getirilen Cankıymaz hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından dava açılmıştı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Aralık 2021'deki celsede Cankıymaz'ı tahliye etmiş, başsavcılığın itirazı üzerine sanık ertesi gün tutuklanmıştı.

Cankıymaz, 5 Nisan 2022'deki celsede "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartlarıyla tahliye edilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet Tiyatroları, Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu festivallerinde sanatseverle buluşacakDevlet Tiyatroları, Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu festivallerinde sanatseverle buluşacak
Bodrum'da polis memurunun şehit edildiği davada yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildiBodrum'da polis memurunun şehit edildiği davada yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi
Antalya'da bir kişi otomobilinde öldürülmüş halde bulunduAntalya'da bir kişi otomobilinde öldürülmüş halde bulundu
Anahtar Kelimeler:
fetö dava

Ankara Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
05:11
Sabah
06:35
Öğle
12:44
İkindi
16:05
Akşam
18:44
Yatsı
20:02
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.