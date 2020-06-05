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Yunanistan tarafından Türk özel harekat polisi botuna taciz ateşi açıldı

EDİRNE HABERLERİ  | 05.06.2020 09:27 | Son Güncelleme

Edirne Valiliği: -"Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından polis özel harekat botumuza yönelik taciz ateşi açılmış, görevli personelimizin hemen pozisyon alıp havaya uyarı ateşi açması sonrasında taciz atışı son bulmuştur"

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği, Türk-Yunan sınırında Meriç Nehri'nde devriye görevi yapan polis özel harekat botuna Yunanistan tarafından askeri kamuflajlı bir grup tarafından taciz ateşi açıldığını, Türk polisinin havaya uyarı ateşi açması sonrası Yunan tarafından gelen taciz atışının son bulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde Meriç ilçesindeki Rahmanca köyü mülki sınırlarındaki Başyurt Hudut Karakolu yakınlarında Meriç Nehri'nde devriye görevi yapan özel harekat polisinin Türkiye sınırı kısmında ağaç köklerine takılı bir göçmene ait olduğu belirlenen ceset tespit ettiği belirtildi.

Özel harekat polisinin cesedi fotoğrafladığı sırada botlarına Yunanistan tarafından taciz ateşi açıldığı ifade edilen açıklamada, "Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından polis özel harekat botumuza yönelik taciz ateşi açılmış, görevli personelimizin hemen pozisyon alıp havaya uyarı ateşi açması sonrasında taciz atışı son bulmuştur." ifadesi kullanıldı.

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