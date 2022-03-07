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Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 DHKPC mensubu yakalandı

07.03.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 DHKPC mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 terör örgütü DHKPC mensubunun yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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