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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

09.01.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısından 5'i tutuklandı.

Güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan R.K, İ.B, İ.A.K, B.Ö, B.K. ve L.N'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden R.K, İ.B, İ.A.K, B.K. ve L.N. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik güçleri, 3 gün önce Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisini yakalamıştı.

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