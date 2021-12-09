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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri gözaltına alındı

09.12.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan R.V, V.K. ve İ.T'yi yakaladı.

Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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fetö Gözaltı

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