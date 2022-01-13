YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı

13.01.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski öğretmen tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ bağlantısı nedeniyle görevinden ihraç edilen öğretmen S.Ö'yü yakaladı.

Gözaltına alınan S.Ö, işlemlerinin ardından İpsala Adliyesine getirildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."
Edirne'de Yunus Emre anma etkinlikleri kapsamında Ahmet Özhan konser verdiEdirne'de Yunus Emre anma etkinlikleri kapsamında Ahmet Özhan konser verdi
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli

Edirne Namaz Vakitleri 14 Ocak Cuma

İmsak
07:01
Sabah
08:32
Öğle
13:28
İkindi
15:51
Akşam
18:13
Yatsı
19:39
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sivasspor, ligdeki Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarına odaklandı

Sivasspor, ligdeki Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarına odaklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Kedi "Karamel" soğuktan sığındığı okulun maskotu oldu

Kedi "Karamel" soğuktan sığındığı okulun maskotu oldu

Tokat'ta kullanılmayan fabrikanın çatısından düşen kişi öldü

Tokat'ta kullanılmayan fabrikanın çatısından düşen kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.