Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski öğretmen tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ bağlantısı nedeniyle görevinden ihraç edilen öğretmen S.Ö'yü yakaladı.

Gözaltına alınan S.Ö, işlemlerinin ardından İpsala Adliyesine getirildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.



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