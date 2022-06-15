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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı

15.06.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından sınırda gözaltına alınan E.H'nin işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen E.H, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Güvenlik güçleri geçen hafta Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan eski yarbay E.H'yi yakalamıştı.

Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkisi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınmıştı.

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