Yunanistan'a kaçarken yakalanan HDP'li eski belediye başkanı tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan ve terörü finanse ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma bulunan HDP'li eski belediye başkanı tutuklandı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde güvenlik güçlerince askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra Adıyaman'a getirilen HDP'li eski belediye başkanı H.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, silahlı terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde 16 Kasım'da güvenlik güçleri askeri yasak bölgede 2 kişiyi yakalamış, yapılan kimlik tespitinde zanlılardan birinin Adıyaman'a bağlı Kömür beldesi eski belediye başkanı HDP'li H.Y, diğerinin terörü finanse etmek suçundan hakkında soruşturma yürütülen iş adamı A.A. olduğu belirlenmişti.



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