Yunanistan'a kaçmaya çalışan 22 terör örgütü üyesi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma ekipleri, Yunanistan sınırında terör örgütü FETÖ ve PKK üyesi 22 zanlıyı yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terörle mücadele faaliyetleri kapsamında Yunanistan'a illegal yollardan geçmeye çalışan FETÖ üyesi 18, PKK üyesi 4 kişiyi sınırda gözaltına aldı.

Terör örgütü mensuplarının işlemleri devam ediyor.

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