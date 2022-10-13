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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 22 terör örgütü üyesi yakalandı

13.10.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 22 terör örgütü üyesi yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 22 terör örgütü üyesi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma ekipleri, Yunanistan sınırında terör örgütü FETÖ ve PKK üyesi 22 zanlıyı yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terörle mücadele faaliyetleri kapsamında Yunanistan'a illegal yollardan geçmeye çalışan FETÖ üyesi 18, PKK üyesi 4 kişiyi sınırda gözaltına aldı.

Terör örgütü mensuplarının işlemleri devam ediyor.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 22 terör örgütü üyesi yakalandı

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