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  4. Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı

17.08.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K, S.K, H.Y, H.U, M.K, E.B, M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan otomobilde bulunan 7 FETÖ şüphelisi gözaltına alınmıştı.

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