Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K, S.K, H.Y, H.U, M.K, E.B, M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan otomobilde bulunan 7 FETÖ şüphelisi gözaltına alınmıştı.



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