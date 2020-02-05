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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE HABERLERİ  | 05.02.2020 17:22 | Son Güncelleme

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 9 kişi tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında H.Ç. ve R.K'nin kullandığı otomobilleri durdurdu.

Kontrollerde otomobillerde bulunan N.D, K.B, F.I, Y.S, A.T, B.D, Z.G, R.A, S.V'nin FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler ile iki sürücü jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.

FETÖ şüphelisi 9 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Sürücüler H.Ç. ve R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne FETÖ Şüpheli

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