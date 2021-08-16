Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 7 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Havsa ilçesinde bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan 7 kişinin kimlik sorgusunda FETÖ şüphelisi oldukları ve yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlandıkları belirlendi.

Gözaltına alınan M.K, S.K, H.Y, H.U, M.K, E.B ve M.K ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



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