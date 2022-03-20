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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi yakalandı

20.03.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi, komiserken meslekten ihraç edilmiş Y.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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fetö Gözaltı Şüpheli

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