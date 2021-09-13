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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı

13.09.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, yaptıkları çalışma sonrası Uzunköprü ilçesi yakınlarında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan M.Y. gözaltına alındı.

Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki şüpheli M.Y'nin "terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan arandığı öğrenildi.

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