EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince İpsala'da 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan A.Ç, M.Ç ve İ.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik güçlerince, geçen hafta sonu 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan A.Ç. M.Ç. ve İ.K. gözaltına alınmıştı.



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