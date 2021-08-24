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  4. Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

24.08.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince İpsala'da 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan A.Ç, M.Ç ve İ.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik güçlerince, geçen hafta sonu 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan A.Ç. M.Ç. ve İ.K. gözaltına alınmıştı.

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