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Yunanistan'da rehin tutulan Ganalı düzensiz göçmenlerle ilgili 2 Pakistanlı İstanbul'da yakalandı

EDİRNE HABERLERİ  | 12.10.2020 20:51 | Son Güncelleme

Yunanistan'da rehin tutulan Ganalı düzensiz göçmenlerle ilgili 2 Pakistanlı İstanbul'da yakalandı

EDİRNE (AA) - Yunanistan'da darbedilen Afrika uyruklu göçmenlerin rehin alınarak ailelerinden para talep edilmesine ilişkin Pakistan uyruklu 2 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin sınırda çeteler tarafından rehin alındığı ve 5 rehinenin serbest bırakılması için 4 bin dolar istendiğine dair basında ve sosyal medyada çıkan haberler üzerine çalışma başlattı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Gana uyruklu düzensiz göçmenleri darbettiği öne sürülen yabancı uyruklu şüphelilerle irtibatlı olan 2 Pakistan uyruklu gözaltına alındı.

Şüphelilerin Edirne Jandarma Komutanlığına getirileceği belirtilirken, Gana uyruklu 5 göçmenin Yunanistan'ın Selanik kenti kırsalında Pakistan kökenli göçmenlerce rehin alındığı ve darbedildiği ortaya çıktı.

Rehin alınan göçmenlerin Yunanistan'da serbest bırakıldığı ve gittikleri mülteci kampında sağlık sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Türkiye’den Yunanistan'a geçen Gana uyruklu 5 kişi, Pakistan uyruklu kişilerce darbedilerek rehin alınmış, cep telefonuyla çekilen görüntüler kullanılarak İstanbul'daki ailelerinden para talep edilmişti.

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