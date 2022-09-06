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Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

06.09.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan Hüsamettin Tanrıkulu, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyeti istihbarat şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen "Delil" kod adlı Tanrıkulu, soruşturma savcılığına çıkarıldı.

Şüpheli, buradaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında K.K. ve Ş.A. isimli kişilerin, şüphelinin örgütsel faaliyetler içerisinde yer aldığına dair beyanda bulundukları, yapılan incelemelerde K.K'nın 27 Kasım 2021-1 Mart 2022 tarihleri arasında cezaevinde bulunduğu anlatıldı.

Ş.A'nın beyanlarında, şüphelinin Şanlıurfa'ya gittiğini söylediği ancak Şanlıurfa'da bulunmasına yönelik beyan içeriklerinin itibar edilebilecek nitelikle olmadığı belirtildi.

Yazıda, şüpheli hakkında dinleme tedbiri uygulandığı, takip edilen numarasının 16 Mart 2022'de kullanıma kapandığı, aynı cihaza 2 hat daha taktığı, bu hatlardan birinin 1 Nisan 2022'de Edirne'nin Meriç ilçesinde sinyal verdiğinin tespit edildiği vurgulandı.

Tanrıkulu'nun kendisinden el konulan cep telefonunun ekran açılış şifresini vermediği, tüm beyanlarının genel geçer nitelikte bilgilerle suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesinde bulunulan yazıda, şüphelinin tutuklanması istendi.

İçişleri Bakanlığınca 4 Eylül'de yapılan açıklamada, Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığında olan "Delil" kod adlı Tanrıkulu'nun İstanbul'da yakalandığı bildirilmişti.

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