YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Yunanistan'daki Lavrion kampı üzerinden PKK'ya katılan genç teslim oldu

Yunanistan'daki Lavrion kampı üzerinden PKK'ya katılan genç teslim oldu

ADANA HABERLERİ  | 05.03.2020 10:16 | Son Güncelleme

Örgütün kandırdığı çocuklarıyla bir yıl sonra Adana'da buluşan anne ve baba, kızlarına sarılıp hasret giderdi

Yunanistan'daki Lavrion Göçmen Kampı üzerinden Irak'a giderek PKK'ya katıldığı tespit edilen 19 yaşındaki N.Ş, ikna sonucu Adana'da polise teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, kentte yaşayan ailesinin yanından geçen yıl ayrılarak terör örgütü PKK'ya katılan 19 yaşındaki N.Ş'nin teslim olması için ikna çalışmaları yürütüldü.

Ekiplerin ortak çalışması sonucu ikna edilen N.Ş. örgütten kaçarak teslim oldu.

Örgütün kandırdığı çocuklarıyla bir yıl sonra Adana'da buluşan anne ve baba kızlarına sarılıp hasret giderdi.

N.Ş'nin ifadesinde, örgüte katılmak için 4 Şubat 2019'da Adana'dan İstanbul'a gittiğini, aynı gün Edirne'den kaçakçılar aracılığıyla Meriç Nehri'ni botla geçip Yunanistan'a ulaştığını anlattı.

Türkiye'den ayrılmadan önce tanıdığı örgüt mensuplarıyla görüştüğünü belirten N.Ş, bu kişilerin kendisine Yunan polisine teslim olmasını, siyasi suçlu olduğunu, PKK'ya katılmak için Türkiye'den kaçtığını ve Lavrion kampına gitmek istediğini söylemesi yönünde talimat verdiğini aktardı.

N.Ş, aldığı talimat doğrultusunda bir gün sonra Yunan polisine teslim olduğunu ve kendisine söylenenleri aktardıktan sonra polis merkezine götürüldüğünü ifade etti.

İfadesinde polis merkezinde 3 gün kaldığına yer veren N.Ş, konuşmalarından FETÖ/PDY mensubu olduklarını anladığı aileler ile Lavrion Göçmen Kampı'na götürüldüğünü söyledi.

N.Ş, kamptaki evlerin girişlerinde farklı terör örgütlerine ait herkesin görebileceği büyüklükte simgelerin olduğunu belirtti.

Kampta bulunan örgüt mensupları ile 15 Şubat'ta PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünde protesto amaçlı düzenlenen yürüyüşe katıldığını söyleyen N.Ş, bir hafta sonra da başkası adına düzenlenmiş sahte pasaportla Yunanistan'dan uçağa binerek Irak'a geçip PKK kamplarına katıldığını aktardı.

N.Ş, geçen yıl mart ayı içerisinde Irak'ın kuzeyindeki Gare kampından ayrılıp Dicle Nehri üzerinden botla Suriye'nin Derik bölgesine geçip burada YPG'nin sözde asayiş birimine teslim olduğunu ve 4 ay ideolojik eğitimle birlikte bomba ve silah eğitimi aldığını bildirdi.

Örgütle ilgili bilgiler aktaran N.Ş, PKK içinde kaldığı sürede örgüt mensuplarına değer verilmediğini anladığını kaydetti.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen N.Ş. tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
Anahtar Kelimeler:
Adana Aile Lavrion kampo Terör Örgütü Pkk teslim olma Yunanistan

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Kayserispor’un kalan maçları

Kayserispor’un kalan maçları

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Adana Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:38
Sabah
06:57
Öğle
12:55
İkindi
16:10
Akşam
18:43
Yatsı
19:57

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Baraj Eczanesi
Seyhan
Berdan Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
Numune Şifa Eczanesi
Seyhan
Nurstad Eczanesi
Seyhan
Özsoy Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime kar engeli

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime kar engeli

Karslıoğlu: "Çukurova Havaalanı yap işlet devret modeliyle inşa edilmemeliydi"

Karslıoğlu: "Çukurova Havaalanı yap işlet devret modeliyle inşa edilmemeliydi"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Kozan'da "Çocuk Gelişimi" Semineri

Kozan'da "Çocuk Gelişimi" Semineri

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.