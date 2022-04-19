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Yunanistan'ın yarı çıplak geri ittiği düzensiz göçmenlere Türkiye merhamet gösterdi

19.04.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan tarafından geri itildiği ileri sürülen 12 düzensiz göçmen yalın ayak ve yarı çıplak Edirne'de yakalandı - Güvenlik güçleri yağmur altında titrerken bulduğu düzensiz göçmenlere elbise, ayakkabı temin etti, karınlarını doyurdu

EDİRNE (AA) - Edirne'de güvenlik güçlerince, Yunanistan'ın geri ittiği yalın ayak ve yarı çıplak 12 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Hava sıcaklığının sıfır derecelere yakın seyrettiği ve yağmurun etkisi altındaki Edirne'de sınıra yakın alanda düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine bölgede arama yapan güvenlik güçleri, 12 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

Yalın ayak ve yarı çıplak halde bulunan düzensiz göçmenlere hem jandarma hem de İl Göç İdaresince elbise, ayakkabı ve mont verildi, karınları doyuruldu.

İl Göç İdaresine teslim edilen göçmenlerin işlemleri devam ediyor.

- Zulmediyorlar

Grup arasında yer alan 25 yaşındaki Usame Goçey, Yunanistan'da yakalanmalarının ardından Yunan sınır kuvvetlerinin kendilerini Türkiye'ye zorla geri ittiğini söyledi.

Dayak da yediklerini ifade eden Goçey, "Yunan tarafına 30 kadar kişi geçtik. Hudutta bizi yakaladılar, yarımız giriş yaptı. Bizi yere yatırıp dövdüler, elbiselerimizi aldılar, sonra bota bindirip Meriç'ten Edirne'ye gönderdiler." dedi.

Kamal Avgan (20) ise Yunan tarafında darbedildiklerini ileri sürdü.

Yarı çıplak yalın ayak Edirne'ye gönderildiklerini iddia eden Avgan, "Bize sahip çıkan Türk milletine şükranlarımızı sunarız, Allah sizden razı olsun. Donmak üzereyken bize sahip çıktınız, ekmek, yemek, elbise verdiniz." diye konuştu.

- Yunanistan'ın elbiseleri alması psikolojik şiddet olarak görülüyor

Dünyanın pek çok ülkesinden yüz binlerce kişi ülkelerindeki ekonomik sıkıntı, siyasi baskı ya da iç çatışmadan kaçarak daha iyi bir yaşam hayaliyle Avrupa'ya gitmek üzere yurtlarını terk ediyor.

Uluslararası hukuk ve sözleşmelere göre ülkesini çeşitli nedenlerle terk eden her insanın başka ülkeye sığınma hakkı bulunuyor.

Bu sözleşmelere taraf devletler, ülkelerine iltica ya da sığınma başvurusunda bulunan kişilerin haklarını oluşturmak yükümlülüğünü taşıyor. Bu ülkelerden biri de Yunanistan.

Mültecilerin korunması sorumluluğunu yükleyen 1951 Cenevre Mülteci Sözleşmesi ve 1967 Mültecilerin Statüsüne Dair Protokol'e taraf Yunanistan'ın, sığınma başvurusunu alma ve olabildiğince kısa sürede bunları sonuca bağlama zorunluluğu bulunuyor.

Yunanistan 10 yılı geçkin zamandır taraf olduğu sözleşmelere aykırı şekilde, ülkesine ayak basan göçmenlerin pek çoğunu Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri göndermeyi tercih ediyor.

Yunan sınır güçleri bunu, son yıllarda göçmenlerin kişilik haklarını zedelemek ve psikolojilerini bozmak maksadıyla yarı çıplak şekilde gerçekleştiriyor.

Güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın, son yıllarda daha da artırdığı geri itme olayında insan haklarının yanı sıra pek çok uluslararası hukuk kapsamındaki sözleşmenin ihlal edilmesine rağmen, bu illegal uygulamadan vazgeçmediğini belirtiyor.

Kaynaklar, Yunan sınır güçlerinin illegal uygulamasında fiziki şiddetin yanı sıra yarı çıplak iterek göçmenlere psikolojik şiddet uyguladığı görüşünü paylaşıyor.

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