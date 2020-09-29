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Yunanlılar bota bindirip ölüme terk etti

MUĞLA HABERLERİ  | 29.09.2020 22:45 | Son Güncelleme

Yunanistan karasularına lastik bot ile ulaşan 4 sığınmacı Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından tekrar Türk karasularına itildi.Edinilen bilgiye göre, Yunanistan adalarına ulaşan 4 sığınmacı, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bota bindirilerek Türk karasularına itildi.

Yunanlılar bota bindirip ölüme terk etti

Yunanistan karasularına lastik bot ile ulaşan 4 sığınmacı Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından tekrar Türk karasularına itildi.
Edinilen bilgiye göre, Yunanistan adalarına ulaşan 4 sığınmacı, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bota bindirilerek Türk karasularına itildi. Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında lastik bot içinde sürüklenen bir grup sığınmacı olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisindeki 4 sığınmacıyı Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı.
Sığınmacılar işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yunanlılar bota bindirip ölüme terk etti

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