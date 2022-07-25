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Yünsa 49’uncu yılını kutladı

25.07.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz: - "2022 yılının ilk yarısını başarılı bir performansla kapattık ve şirketimizin büyük potansiyelini göstermeye başladık. Aslında yıldızımız daha yeni parlıyor. Şirketimizin potansiyeli çok daha yüksek ve gidecek hala çok yolumuz var"

İSTANBUL (AA) - Dünyanın beş büyük üst segment yünlü kumaş üreticilerinden Yünsa, Çerkezköy Fabrikası’nda 49’uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yünsa'dan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu, üst yönetim ve tüm çalışanların katıldığı etkinlikte uzun yıllardır Yünsa’da görev yapan kişilere kıdem ödülleri takdim edildi.

Yünsa yönetim kurulu üyeleri ve şirket çalışanları 49’uncu kuruluş yıl dönümü kutlaması vesilesiyle, Yünsa Çerkezköy Fabrikası’nda bir araya geldi. Etkinlikte, Yünsa’da 10, 15, 20 ve 25 yıldır çalışmakta olan yaklaşık 300 kişiye kıdem ödülleri verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, şirketin başarılarını değerlendirip gelecek planları ve yatırımları hakkında da bilgiler verirken, "Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Heyecanla başladığımız 2022 yılının ilk yarısını başarılı bir performansla kapattık ve şirketimizin büyük potansiyelini göstermeye başladık. Aslında yıldızımız daha yeni parlıyor. Şirketimizin potansiyeli çok daha yüksek ve gidecek hala çok yolumuz var." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte 25 yılı aşkın süredir Yünsa’da görev alan çalışanlara ödüllerini takdim eden Sürmegöz, “Aramızda çok uzun süredir çalışan, Yünsa’nın 49 yıllık geçmişinin büyük bölümüne şahitlik etmiş olan arkadaşlarımız var. Bu, benim ve şirketimiz için gerçekten çok kıymetli.

Bu bağlılığın ve birlikteliğin gelecekte de devam etmesi en büyük dileğimdir. 49 yıllık bu başarı yolculuğunda bizlerle olan ve bu başarıya katkı sağlayan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, daha nice başarılı yılları hep birlikte kutlamayı diliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

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