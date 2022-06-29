Yünsa kumaşları Almanya'da ön planda

İSTANBUL (AA) - Yünsa, haziran ayında Almanya'da gerçekleştirilen 3 fuarda büyük ilgi gördü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın 5 büyük üst segment yünlü kumaş üreticilerinden Yünsa, küresel ihracattaki payını artırdı. Bugün itibarıyla global çapta 50'den fazla ülkeye ihracat yapan ve 400'ü aşkın firmanın en büyük çözüm ortağı olan Yünsa'nın yeni koleksiyonları dünyanın en büyük fuarlarında alıcılarıyla buluştu.

Almanya'nın Hamburg kentinde 14-16 Haziran'da düzenlenen Aircraft Interiors Expo'ya, Münih'te 21-22 Haziran'da gerçekleştirilen View Premium Selection'a ve Frankfurt'ta 21-24 Haziran'da sektör temsilcilerini bir araya getiren Heimtextil fuarına katılan Yünsa'nın yeni koleksiyonları büyük beğeni topladı.

- "Müşterilerimize sunduğumuz yüzde 99,6 kalite oranımız rekabette büyük avantaj sağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, tamamen yerli bir marka olarak Türk tekstilinin küresel ihracattaki payını artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Trendler ışığında hazırlanan yeni koleksiyonlarının Almanya'da katıldıkları fuarlarda büyük beğeni kazandığını belirten Sürmegöz, döşemelik, ev tekstil ve hazır giyim koleksiyonları için yeni iş birlikleri geliştirdiklerini bildirdi.

Sürmegöz, "Kaliteyi öncelik edinerek ortaya koyduğumuz inovatif ürünlerimiz iş ortaklarımızın her zaman yanında olduğumuzu gösteriyor. Kumaşlarımız zengin renk ve desen çeşitliliğiyle her zevke hitap ederken, müşterilerimize sunduğumuz yüzde 99,6 kalite oranımız rekabette büyük avantaj sağlıyor. Sürdürülebilirlik odağında geliştirdiğimiz, kalite, şıklık ve rahatlığı buluşturan yepyeni ürünlerimizi dünya modasında söz sahibi yüzlerce firmaya ulaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Farklı sektörlere uygun döşemelik kumaş çözümleri

Yünsa'nın döşemelik kumaş alanındaki çalışmaları ve son katılım sağladığı fuarlarla ilgili görüşlerini aktaran Sürmegöz, şunları kaydetti:

"Yünlü kumaşlar başta olmak üzere yün-poliamid, yün-polyester, polyester ve geri dönüştürülmüş kumaşlar gibi farklı seçenekli ürünler içeren döşemelik koleksiyonumuz ofis ve ev mobilyalarının yanı sıra otomotiv ve havacılık sektörünün ihtiyaçlarına uygun çözümler de içeriyor. Örneğin, son katıldığımız Aircraft fuarında dünyaca ünlü uçak firmalarıyla görüşmeler gerçekleştirdik ve potansiyel iş fırsatları yarattık. Özellikle, AR-GE çalışmalarımız sonucunda geliştirilen ortam havasını temizleyen, sigara kokusunu absorbe eden, güç tutuşur, toz tutmayan ve içerdiği mikro kapsüllerle stresi azaltan kumaşlar gibi yenilikçi uygulamalarımız dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde bu fuarlarda gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin ve tanıttığımız yenilikçi ürünlerin iş sonuçlarımıza olumlu katkı sağlamasını öngörüyoruz."

