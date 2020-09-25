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Yuntdağlı muhtarlardan Başkan Çerçi’ye hizmet teşekkürü

MANİSA HABERLERİ  | 25.09.2020 12:08 | Son Güncelleme

Kırsal kalkınma hamleleri ile Yuntdağı’nda üreticisini destekleyen Yunusemre Belediyesi’ne bölge halkından teşekkür geldi.

Kırsal kalkınma hamleleri ile Yuntdağı’nda üreticisini destekleyen Yunusemre Belediyesi’ne bölge halkından teşekkür geldi. Belediyenin hizmetleriyle bölgenin geliştiğini kaydeden Yuntdağlı muhtarlar, Belediye Başkanı Çerçi’ye plaket verdi.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yuntdağlı muhtarları Yunus Emre Kültür Parkı içerisinde yer alan İrfan Meclisinde konuk etti. Muhtarlara belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Çerçi, kırsal ya da merkez gözetmeksizin kentin her noktasına hizmet götürmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Belediye başkanı konuşmasında, “87 tane mahallemiz var. Bunun 63 tanesi kırsal mahalle. Nüfus yoğunluğumuz merkez mahallelerimizde. Elbette hizmetlerimizi yaparken yoğunluğa bakmıyor; hepsine eşit görüyoruz. Dolayısıyla kırsal ya da merkez bizim için fark etmiyor. Yunusemre Belediyesi olarak sorunları çözmek amacıyla mesai mevhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Projeci bir belediye olduğumuz herkes tarafından biliniyor. Gençlik merkezi, hanım lokalleri, düğün salonları, kültür merkezleri. Bunlar insana, geleceğe yapılan yatırımlar. Sadece kaldırım yap, yeşil alan yap, belediyecilik bu değil. İnsanın bizatihi kendisine dokunmanız lazım. Kadına, çocuğa, yaşlıya, engelliye kim varsa. Eksiklerimiz elbette vardır. Sonuç itibari ile 250 binlik bir şehirde yaşıyoruz. Ama gayretimiz vatandaşlarımızın güzel bir şehirde mutlu bir şekilde yaşaması” dedi.

“Üretici kalkınırsa ülke kalkınır”
Yunusemre’de kırsal kalkınmaya öncülük etmekten mutluluk duyduklarını aktaran Başkan Çerçi, projelerin devamının geleceğini müjdeledi. Belediye Başkanı Çerçi konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Biz biliyoruz ki üretici kalkınırsa, ülke kalkınır. Bu anlamda Yuntdağı’nda üreticilerimizi destekledik, bazı çalışmalarda da onlara öncülük ettik. Aşılama çalışmaları, organik tarım desteklemeleri, fidan desteği, arıcılığı geliştirme, alternatif ürün çalışmaları bunlardan bazıları. Bunun yanı sıra üreticimizin tarla ve bağlarına rahatlıkla ulaşabilmeleri tarla ve arazi yolu açtık. Kırsal mahallelerimizin birçoğuna düğün salonu ve sosyal tesis yaptık, ihtiyaç duyulan mahallelerimize parke taşı döşedik. Kısacası sizler için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.”

Başkan Çerçi’ye plaket
Yuntdağı mahalle muhtarları adına söz alan Pelitalan Mahalle Muhtarı Arif Şenocak, Yunusemre Belediyesi’nin pek çok hizmetiyle bölgenin geliştiğini belirtti. Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür eden Şenocak, Belediye Başkanı Çerçi’ye plaket verdi.

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