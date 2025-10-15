SPOR

Yunus Akgün, milli formayla 3. gol sevincini yaşadı

Milli futbolcu Yunus Akgün, Gürcistan müsabakasıyla A Milli Futbol Takımı’ndaki 3. gol sevincini yaşadı.

Emre Şen
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli’de Gürcistan ile mücadele ederken, ay-yıldızlıların 3. golünü Yunus Akgün kaydetti. Karşılaşmanın 35. dakikasında ceza sahası içinde İsmail Yüksek’in vuruşunda savunmadan seken topu Akgün ağlarla buluştu ve skor 3-0 oldu.

Gürcistan müsabakasıyla milli formayla 17. maçına çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 3. golünü attı.

Maça 11’de başlayan Yunus Akgün, 68. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz’a bıraktı.

