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Yunus ekibinin olduğu motosikletle otomobilin çarpışması sonucu polis memuru yaralandı

09.09.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunus ekibinin olduğu motosikletle otomobilin çarpışması sonucu polis memuru yaralandı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde motorize Yunus ekibiyle otomobilin çarpıştığı kazada, bir polis memuru yaralandı.

Karşıyaka Mahallesi Gücük mezarlığı önünde Kumluca Emniyet Müdürlüğü motorize Yunus ekininde görevli polis memuru Mahmut Özdemir'in kullandığı motosiklet ile U.D'nin (19) kullandığı 07 AUT 218 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada asfalt zemine düşerek sürüklenen polis memuru Mahmut Özdemir yaralanırken, otomobil sürücüsü U.D. ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından müdahalesi yapılan polis memuru, tedavisi için Kumluca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Vücudunda ezik ve kırık bulunduğu öğrenilen polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili Kumluca Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekibi kaza yerinde inceleme yaptı.

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