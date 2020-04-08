YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Yunus ekipleri kendi aralarında topladıklarıyla gıda yardımı yaptı

Yunus ekipleri kendi aralarında topladıklarıyla gıda yardımı yaptı

MUĞLA HABERLERİ  | 08.04.2020 14:09 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri, nakdi yardım götürdükleri yaşlı kadına kendi aralarında topladıkları parayla gıda malzemesi yardımı yaptı.İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yunus ekipleri "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" çerçevesinde sağlanan 1000 liralık yardımı Cami Mahallesi’nde yaşayan 61 yaşındaki Zeliha Büyükkaramutlu’ya ulaştırdı.Ekiplerin “Başka ihtiyacınız var mı?” sorusuna Büyükkaramutlu, “Yalnız yaşıyorum ve kiracıyım.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri, nakdi yardım götürdükleri yaşlı kadına kendi aralarında topladıkları parayla gıda malzemesi yardımı yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yunus ekipleri "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" çerçevesinde sağlanan 1000 liralık yardımı Cami Mahallesi’nde yaşayan 61 yaşındaki Zeliha Büyükkaramutlu’ya ulaştırdı.
Ekiplerin “Başka ihtiyacınız var mı?” sorusuna Büyükkaramutlu, “Yalnız yaşıyorum ve kiracıyım. Bazı ihtiyaçlarım var ama param yok.” Cevabını verdi.
Bunun üzerine yunus ekipleri kendi aralarında para toplayarak Büyükkaramutlu için marketten gıda malzemesi aldı.
Büyükkaramutlu, yardım gelmeden önce namaz kılıp dua ettiğini anlattı.
Yalnız yaşadığını ve kiracı olduğu için zor geçindiğini dile getiren Büyükkaramutlu, “Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Polis arkadaşlar yardımcı oldu. Çok mutlu oldum. Allah benim gibi daha nice garibanlara nasip etsin. Buna şükür” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Makineye koymadan önce sakın yıkamayın Makineye koymadan önce sakın yıkamayın
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Şanlıurfa’ya izinsiz giriş çıkış yapılamıyor

Şanlıurfa’ya izinsiz giriş çıkış yapılamıyor

Korona virüse karşı moral timi: Sokak sokak gezip konser veriyorlar

Korona virüse karşı moral timi: Sokak sokak gezip konser veriyorlar

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Ailesinden 10 kişi Koronaya yakalanan yaşlı adam, Koronayı yendi

Ailesinden 10 kişi Koronaya yakalanan yaşlı adam, Koronayı yendi

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Muğla Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
05:12
Sabah
06:35
Öğle
13:13
İkindi
16:50
Akşam
19:42
Yatsı
21:00

Muğla Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Alinda Eczanesi
Merkez
Sayın Eczanesi
Merkez
Beril Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Filika Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bodrum’da sokak hayvanlarına 11 bin kilo mama dağıtıldı

Bodrum’da sokak hayvanlarına 11 bin kilo mama dağıtıldı

Bu eczanede alışveriş av filesi ile yapılıyor

Bu eczanede alışveriş av filesi ile yapılıyor

Marmaris’in ilk kontrol noktasında Korona virüse karşı önlemler arttırıldı

Marmaris’in ilk kontrol noktasında Korona virüse karşı önlemler arttırıldı

Sakar rampasında kaza: 4 yaralı

Sakar rampasında kaza: 4 yaralı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.