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Yunus Emre Caddesi trafiğe kapatılıyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 29.08.2020 10:22 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan altyapı ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla Yunus Emre Caddesi bu akşam saat 17.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak.Nevşehir’i modern bir altyapıya kavuşturarak şehir içi ulaşım konforunu arttırmak için altyapı ve üstyapı hamlesini sürdüren Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Adliyesi önünden başlayarak Kapalı Pazar Yeri’ne kadar uzanan Yunus Emre Caddesi’nde çalışmalarına başlıyor.Bu akşam saat 17.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak olan Yunus Emre Caddesi’nde, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde başlayacak çalışma ile birlikte içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenerek yağmur suyu hattı oluşturulacak.Sağlam bir altyapıya kavuşturularak yaya kaldırımları yenilenecek olan bölge de ayrıca gerçekleştirilecek olan sıcak asfalt serimi ile birlikte konforlu bir ulaşım sağlanacak.

Yunus Emre Caddesi trafiğe kapatılıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan altyapı ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla Yunus Emre Caddesi bu akşam saat 17.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak.
Nevşehir’i modern bir altyapıya kavuşturarak şehir içi ulaşım konforunu arttırmak için altyapı ve üstyapı hamlesini sürdüren Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Adliyesi önünden başlayarak Kapalı Pazar Yeri’ne kadar uzanan Yunus Emre Caddesi’nde çalışmalarına başlıyor.
Bu akşam saat 17.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak olan Yunus Emre Caddesi’nde, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde başlayacak çalışma ile birlikte içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenerek yağmur suyu hattı oluşturulacak.
Sağlam bir altyapıya kavuşturularak yaya kaldırımları yenilenecek olan bölge de ayrıca gerçekleştirilecek olan sıcak asfalt serimi ile birlikte konforlu bir ulaşım sağlanacak.

Yunus Emre Caddesi trafiğe kapatılıyor

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