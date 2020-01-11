Yunus Emre Enstitüsü, çocukları geleneksel oyun ve sanatsal etkinliklerle buluşturdu

Yunus Emre Enstitüsünün sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerçekleştirdiği ‘Çocuk Festivali’nin eğitmen eğitimi setleri hazırlandı.

2019 yılında Yunus Emre Enstitüsü, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM) iş birliğinde dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen ‘Çocuk Festivali’ kapsamında görev alan eğitmenlere yönelik hazırlanan eğitim seti ’Aklım Oyunda Kaldı-Eğitim Modülü’ ve ’Aklım Oyunda Kaldı-Atölyeler’ adıyla kitaplaştırıldı.

Yazarlığını Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, Prof. Dr. Müge Artar, Dr. Ceren Karadeniz ve Fedile Tice’nin yaptığı eğitim seti, çocuk etkinlikleri tasarımından, çocuklarla iletişim, festival yönetimi, sanatsal atölyeler ve geleneksel sokak oyunları gibi birçok konuyu içeriyor. Çocuk etkinliklerinde yer alacak gönüllülere ve personele yönelik eğitimi ve çocuk etkinlikleri tasarımı yönelik eğitimi içeren kitapların, Enstitünün çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinliklerde yardımcı kaynak olarak kullanılması amaçlandı.

Çocukların geleneksel oyunlar ve sanatsal atölyelerle doğayla temaslarının artırılması ile fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlanmasının hedeflendiği ‘Çocuk Festivali’ aynı zamanda günümüzün en önemli sorunlarından biri olan teknoloji de dahil her türlü bağımlılığa karşı mücadele amacıyla gerçekleştiriliyor.

‘Çocuk Festivali’nde topaç boyamadan, kaşık bebek yapımına, ıhlamur baskıdan Göbeklitepe anıtlarındaki hayvan kabartmalarının yer aldığı küp yapbozlara kadar birçok kültürel ve evrensel oyun dünya çocuklarıyla buluştu. İlk defa 2019 yılında gerçekleştirilen Çocuk Festivali, 2020 yılında da dünyanın birçok noktasında çocuklarla buluşmaya devam edecek.

