Yunus Emre İlkokulu’ndan Öğretmenler Gününe özel klip

Afyonkarahisar Yeşilhisar Yunus Emre İlkokulu öğretmen ve öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler günü özel klip hazırladı. Sosyal medyada paylaşılan klip yüzlerce kişi tarafından beğeni aldı.

Afyonkarahisar’ın Hocalar İlçesine Bağlı Yeşilhisar Köyü’nde bulunan Yunus Emre İlkokul öğretmenleri ve öğrencileri tarafından 24 Kasım Öğretmenler gününe özel video klip hazırlandı. Okul Müdürü Serkan Şahin öncülüğünde hazırlanan klipte öğretmenler tarafından Çanakkale Türküsü seslendirilirken öğrenciler tarafından da İstiklal Marşı okundu. Daha sonra sosyal medyada paylaşılan video yüzlerce kişi tarafından beğeni aldı.

