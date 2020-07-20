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Yunus Emre Kültür Parkı yolu düzenleniyor

MANİSA HABERLERİ  | 20.07.2020 12:43 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi, Uncubozköy Mahallesinde Yunus Emre Kültür Parkı’na giden yolu düzenliyor.

Yunusemre Belediyesi, Uncubozköy Mahallesinde Yunus Emre Kültür Parkı’na giden yolu düzenliyor. Çalışmaların tamamlanması ile kentin prestij projeleri arasında olan Yunus Emre Kültür Parkı’na ulaşım kolaylaşacak.
Yunusemre Belediyesi, Manisa’nın en güzel projelerinden Yunus Emre Kültür Parkı’na giden yolda düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Yolun yan tarafında istinat duvarı yapımına başlayan ekipler, çalışmalar kapsamında beton parke ile yolu düzenleyecek. Çalışmalar tamamlandığında Yunus Emre Kültür Park’a ulaşımın kolaylaşacağını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Manisamıza kazandırdığımız Yunus Emre Kültür Parkımıza çıkan 1 kilometrelik yolu düzenliyoruz. Şu anda yolun yan tarafına istinat yapılıyor. Çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Tamamlanınca sürücülerimizin parka ulaşımı kolaylaşacak.”

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