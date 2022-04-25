"Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması'nın ödülleri AKM'de düzenlenen etkinlikte sahiplerine takdim edildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, ödül töreni öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı olan 2021'in hem UNESCO hem de Cumhurbaşkanlığı tarafından Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan edildiğini söyledi.

Bakanlığın yıl boyunca Yunus Emre'ye ilişkin yurt içinde ve dışında pek çok alanda etkinlikler düzenlediğini anımsatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Bunlardan bir tanesi ve kalbimizde çok özel yeri olan da Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışmasıydı. Yunus Emre'nin deyişlerini, şiirlerini, o muhteşem Türkçesiyle yazdığı mısraların çoğunu hepimiz biliyoruz aslında. Fakat bunların besteyle bir araya gelerek günümüze şarkı olarak da taşınması ve bunu da müziğin farklı alanlarında yapılmasını çok istiyorduk. Bu alanda bir yarışma açtık, Türkiye genelinde 204 eser başvurdu. Hem akademisyenlerden hem de sanatçılardan oluşan jürimiz, bu 204 eser arasında yoğun bir çalışma dönemi geçirdi."

Özgül Özkan Yavuz, bestelenen eserlerin ödül töreninde ilk defa yorumlanıyor olmasının önemine dikkati çekerek, "Literatüre sözleri Yunus Emre'ye ait olan 11 yeni eser kazandırmış olduk. Değerlerimizi güncel tutmak için bu tarz yarışmalar bir teşvik niteliğinde ve iyi sonuçlar elde ediyoruz. İnşallah besteler, şarkılar ve eserler halkımız tarafından da sevilir ve çok dinlenen eserler arasında yer alır." değerlendirmesini yaptı.

Seçici kurul üyelerinden Prof. Dr. Hasan Uçarsu ise yarışmayı diğer etkinlilere göre özel ve anlamlı bulduğunu belirterek, Yunus Emre şiirleri üstüne yeni besteler oluşturulması için müzik insanlarının teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yunus Emre'nin, Türk-İslam kültürüyle harmanlanmış, Anadolu mayasının damıtılmış, hayatla ilgili her derde deva özsuyunu insanlığa sunduğunu dile getiren Uçarsu, "Bu damıtılmış özsudan, kuraklıktan çatlamış dudaklarımızla içebilmek için çok küçük bir çaba göstermemizin yeterli olacağını düşünüyorum. Bu akıntının bir parça dışına çıkıp, ona biraz uzaktan bakıp kısa da olsa soluklanıp tefekkürle bakmak bence yeterli olacaktır. İşte o zaman Yunus'un çağlar ötesinden gelen temel hakikatleri, Anadolu Türkçesinin en saf, en etkili, en veciz biçimde ortaya koyan sesi bizim bugün çok karmaşık görünen dertlerimize derman, varoluşsal sorunlarımıza cevap oluşturacaktır." şeklinde konuştu.

- Ödüller sahiplerine takdim edildi

Konuşmaların ardından seçici kurul üyeleri ve ödül alan eser sahiplerine ödülleri takdim edildi. Ardından ödül alan eserlerin Ahmet Özhan, Umut Akyürek, Ömer Faruk Belviranlı, Elif Buse Doğan, Bekir Ünlüataer, Şennur Dinleyen ve İsmail Altunsaray tarafından icra edildiği konser, dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Yunus Emre ve Türkçe Yılı vesilesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması"na 94 yarışmacı 204 eserle katıldı.

Seçici kurulunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Vekili Ömer Faruk Belviranlı, Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Sağer, Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Uçarsu, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Koray Sazlı, İstanbul Modern Folk Müzik Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Enver Merallı, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni İhsan Özer, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Yusuf Kayya, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Sanatçısı Ufuk Yürüç, Türk Müziği Araştırmacısı Timuçin Çevikoğlu ve yönetmen Sadık Yılmaz Yalsızuçanlar'ın yer aldığı yarışmada 6 eser başarı ödülüne, 5 eser mansiyon ödülüne ve 1 eser de Tapduk Emre Özel Ödülüne değer bulundu.

Konuşmaların ardından seçici kurul üyeleri ve ödül alan eser sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Hasan Soysal, Hasan Öztürk, Musa Kazım Tığlıoğlu, Mustafa Caner Sezgin, Ahmet Safa Mızrak ve Semih Özdemir'in "Başarı Ödülü"ne layık görüldüğü yarışmada, Sami Dural, Oğuz İmrak, Ferhat Sarmusak, Hüseyin Kubilay Öztuğ ile Ahmet Özkök "Mansiyon", Mahmut Oğul ise "Tapduk Emre Özel Ödülü"nün sahibi oldu.

