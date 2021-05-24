Yunus Emre ve Nizami Gencevi için ortak panel düzenlenecek

Türkiye'de 2021'in Yunus Emre Yılı, Azerbaycan'da ise Nizami Gencevi yılı ilan edilmesi nedeniyle iki şairin iki ülke kamuoyunda tanıtılması için "Nizami'den Yunus'a Bir Olmak" paneli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov'un katılımıyla çevrim içi olarak düzenlenecek.

Ersoy ve Kerimov'un yanı sıra Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş'in açılışında konuşacağı etkinlik yarın Türkiye saati ile 11.00'de başlayacak.

Panelde Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev, Milli İlimler Akademisi Başkan Yardımcısı ve Milletvekili İsa Habibbeyli ve edebiyat tarihçisi Mustafa Özçelik sunum yapacak.

Etkinlik, Yunus Emre Enstitüsünün sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

