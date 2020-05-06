YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Yunus Emre vefatın 699’üncü yıl dönümünde bu yıl sessizce mezarı başında anıldı

Yunus Emre vefatın 699’üncü yıl dönümünde bu yıl sessizce mezarı başında anıldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.05.2020 19:22 | Son Güncelleme

Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, bugün vefatın 699’üncü yıl dönümünde Eskişehir’in Mihalıççık ilçesindeki kabri başında sessizce anıldı.Eskişehir’in Mihalıççık topraklarında 13’üncü yüzyılında yaşayan ve aynı yerde mezarı bulunan Türk tasavvuf edebiyatının önemli ismi Yunus Emre, kabri başında düzenlenen sessiz bir törenle anıldı.

Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, bugün vefatın 699’üncü yıl dönümünde Eskişehir’in Mihalıççık ilçesindeki kabri başında sessizce anıldı.
Eskişehir’in Mihalıççık topraklarında 13’üncü yüzyılında yaşayan ve aynı yerde mezarı bulunan Türk tasavvuf edebiyatının önemli ismi Yunus Emre, kabri başında düzenlenen sessiz bir törenle anıldı. Her yıl binlerce kişinin katılımıyla görkemli bir şekilde anılan Yunus Emre, bu yıl Türkiye dahil dünyanın her köşesine kadar bulaşan Covid-19 salgını nedeniyle sadece Mihalıççık protokolünün sosyal mesafe kurallarına uyularak kabri başında anıldı. Yunus Emre’nin vefatın 699’üncü yıl dönümünde bu yıl düzenlenen törene Mihalıççık Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Mihalıççık Müftüsü Mustafa Ekin Mihalıççık Belediye Başkan yardımcısı Gökhan Zeybek, İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Nazif Yücel, Yunus Emre türbesi Cami İmam hatibi Nafiz Kavut katıldı. Yapılan dualardan sonra Yunus Emre’nin üç ayrı mezarı ziyaret edilerek dualar okundu.

“700’üncü yıl dönümü görkemli bir şekilde kutlarız”
Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, burada yaptığı bir kısa konuşmada, bu yıl Korona virüs nedeniyle vatandaşların katılımı mümkün olmadığı ancak önümüzdeki yıl vefatın 700’üncü yıl dönümünü görkemli bir şekilde kutlayacağı umut ettiği belirtti. Başkan Çorum, “Anadolu’da ilmin zirveye ulaştığı dönemlerde tasavvuf hayatında Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Tapduk Emre, Yunus Emre, Ahi Evran, Somuncu Baba, gibi büyük zahit ve alimlerin, Anadolu’nun manevi iklimi içerisinde insanların gönül dünyasını aydınlattığını, Büyük düşünür Yunus Emre’nin de İslam tasavvuf geleneğiyle yetişmiş, tasavvuf dünyasının yıldızı makamına erişmiş büyük bir şahsiyet olduğunu, ‘Sevelim Sevilelim’ sözüyle, tüm dünyaya ulaştığı, sevgi dilinin ortak adı olduğunu belirterek Yunus Emre’nin dostça ve kardeşçe, sevgi dili ile konuştuğunu, kıyamete kadar da o beyan, o üslup, insanlığa yol göstereceğini belirterek inşallah UNESCO tarafından kabul edilen Yunus Emre’nin vefatının 700’inci yıl dönümü etkinliklerini 2021 yılında hep beraber görkemli bir şekilde kutlamak dileğiyle Yunus Emre’yi saygı ve rahmet anıyoruz” diye aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç? Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Bodrum'da tutuklanan gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi

Bodrum'da tutuklanan gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi

Nöbetteki kamu personeline ikramda bulundular

Nöbetteki kamu personeline ikramda bulundular

Mevsimlik işçilere Büyükşehir desteği

Mevsimlik işçilere Büyükşehir desteği

Akşam ezanlarını canlı yayınlıyorlar

Akşam ezanlarını canlı yayınlıyorlar

Eskişehir Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:07
Sabah
05:45
Öğle
13:00
İkindi
16:50
Akşam
20:04
Yatsı
21:35

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Eren Eczanesi
Odunpazari
İdil Eczanesi
Odunpazari
Süsler Eczanesi
Tepebasi
Uğur Eczanesi
Odunpazari
Erdem Eczanesi
Tepebasi
Elif Öztürk Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Eskişehir Türk Ocağı’in online yapılan ’Ramazan Konferansları’

Eskişehir Türk Ocağı’in online yapılan ’Ramazan Konferansları’

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.