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Yunus Emre’de köhne yapılar birer birer yıkılıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.08.2020 13:56 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi’nin Yunus Emre Mahallesi’nde başlattığı ’Kentsel Dönüşüm Projesi’ kapsamında köhne binaların yıkımı gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediyesi’nin Yunus Emre Mahallesi’nde başlattığı ’Kentsel Dönüşüm Projesi’ kapsamında köhne binaların yıkımı gerçekleştirildi. Yeni Kocasinan için büyük bir dönüşüme imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan, Kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla herkesin imreneceği ve yaşamak istediği bir bölge haline gelecek” dedi.
Kocasinan’ı daha yaşanabilir, daha modern bir ilçe olarak geleceğe taşımak için kentsel dönüşüme ağırlık veren Başkan Çolakbayrakdar, ilçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olduklarını vurguladı. Kentsel dönüşümle yeni bir yaşam alanı inşa ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yunus Emre Mahallemizde devam eden ve 6 bloktan oluşan konutların tamamlanmasında sona yaklaştık. Planlanan tarihin gelecek yıl olmasına rağmen inşallah yılsonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Mahallemizde başlatmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmaları Gaziosman ve Yavuzlar Mahallelerini de kapsayacak şekilde bu bölgenin kentsel dönüşümde başlangıç noktası olmuştur. Ayrıca Kentsel dönüşüm kapsamında Yunus Emre Mahallesi’nde köhne yapıların yıkımı devam ediyor. Hemşehrilerimin rızasını alarak, dönüşümü gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İnşallah yıkımların en kısa zamanda tamamlanmasıyla birlikte şehrimize daha modern yapıların yapılacağı yepyeni bir bölge kazandıracağız. Kentsel dönüşüm tamamlandığında burada yaşayan mahalle sakinlerimiz daha güzel ve daha modern yapılarda yaşayacak. Bölgeyi Kocasinan’a yakışır şekilde daha modern bir yapılaşmayla taçlandıracağız” ifadelerini kullandı.
Geleceğin teminatı çocuklar için aralıksız çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Yavrularımız yeni yuvalarda büyüyecek. Yeni Kocasinan’a yakışır bir şekilde elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Buradaki çocuklarımız için yeni bir çevre oluşturmak amacıyla gece-gündüz demeden çalışıyor, 7’den 70’e herkese hitap eden kentsel dönüşüm projesi üretiyoruz. Yeni çehresiyle birlikte burada her türlü sosyal donatıların olduğu bir bölge oluşturacağız. Aile sağlık merkezi, okul, cami, pazar yeri, park, sosyal merkezler gibi bölgede nelere ihtiyaç duyuluyorsa kentsel dönüşümle birlikte tamamlanmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.
Mahallede bulunan köhne yapıların Kocasinan Belediyesi tarafından yıkılmasını takdirle karşılayan mahalle sakinleri ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, mahallenin çehresini değiştirme çalışmalarından memnun olduklarını ifade etti.

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